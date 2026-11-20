La Casa Azul y el Museo Anahuacalli se mantienen atentos a la investigación de las autoridades mexicanas sobre la pintura de Frida Kahlo Congreso de los pueblos de la paz, la cual sería subastada por la casa Christie’s de Nueva York.

La subasta, que se llevaría a cabo este 18 de noviembre, fue retirada temporalmente ante la petición del Inbal de iniciar una investigación exhaustiva para determinar su procedencia. “El Museo Frida Kahlo da seguimiento al caso como parte de su compromiso con la preservación y el conocimiento del legado de la artista; conforme a los protocolos, se ha informado a la casa de subastas Christie’s que la obra está comprendida en una investigación”, se puede leer en un breve comunicado firmado por la Casa Azul y el Museo Anahuacalli.

En pausa, no cancelada

Por su parte, la casa de subastas informó que hará una indagatoria antes de proseguir con la venta, pues espera retomar la subasta más adelante. “En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar el lote para llevar a cabo una mayor investigación. Esperamos poder vender esta obra en una fecha posterior”, fue la respuesta oficial que dio el portavoz del área de Comunicación para América de Christie’s. “Existe una carpeta de investigación que reúne información sobre diversas obras, entre ellas ‘Congreso de los pueblos por la paz’. Las autoridades mexicanas competentes ya atienden el asunto y continúan dando seguimiento a la investigación”, agregó la Casa Azul.

Este mismo recinto apuntó que recordar a Frida (Kahlo) también significa “cuidar la historia de sus obras y compartirla con quienes siguen encontrando en ellas una forma de acercarse a su vida”.