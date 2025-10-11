Sigue la batalla por herencia de Pinal

Se revelaron nuevos detalles sobre el conflicto legal que se avecina entre la familia Pinal y Efigenia Ramos, exasistente de Silvia. Se dice que los hijos de la fallecida actriz no estarían dispuestos a entregarle a Ramos el porcentaje de la herencia que le habría dejado la famosa actriz.

“Efigenia Ramos denunciará a Alejandra Guzmán por haberla golpeado. Sin embargo, habría contrademanda, porque, por fin, se dieron cuenta de que la exasistente de mi doña Silvia ya se había ‘autoheredado’, pues ella tenía acceso a las cuentas de Silvia Pinal”, comentó Emilio Morales en el programa La Saga, de Adela Micha.

Morales también detalló que Efigenia se habría quedado supuestamente con algunos abrigos y obras de arte, y esto habría causado molestia entre los herederos legales. De acuerdo con el mismo informe, la familia Pinal analiza emprender acciones legales tras descubrir presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias de la actriz en los últimos años de vida de Pinal.