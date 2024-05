Sigue la controversia entre los RBD

En días recientes, Anahí ha entrado en controversia, a raíz de que escribió un mensaje muy emotivo para Guillermo Rosas, quien fuera manager de RBD, señalado por presuntas anomalías con el uso del dinero obtenido en la gira. Ahora aseguran que el esposo de la cantante, Manuel Velasco, abrió una sociedad comercial junto con Rosas.

El regreso a los escenarios de RBD el próximo año, como lo sugirieron algunos de sus integrantes, ahora se ve más que lejano, debido a la aparente confrontación que existe entre Anahí y el resto de la agrupación. La polémica tuvo lugar cuando la famosa publicó una felicitación de cumpleaños, dedicada a Rosas, en la que expresaba que no guardaba rencor, aún cuando el representante había abusado de la confianza que el grupo depositó en él como productor y socio del Soy Rebelde Tour.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso… El tiempo me ha hecho entenderlo y, desde ahí, agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito... Un corazón libre no guarda equipaje, feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre”, escribió.

El mensaje no cayó en gracia para los RBD. Poco después de que Anahí lo subió a redes, Dulce María y Christopher Von Uckermann compartieron imágenes con frases que hacían alusión a la deslealtad, que auténticamente fueron relacionadas con las palabras que la cantante dedicó a Guillermo.

La tensión entre las y los integrantes del grupo aumentó el 14 de mayo, el día en que Anahí cumplió 41 años, pues ningunas ni ninguno de sus compañeros la felicitaron, al menos no de forma pública. Entonces, Jorge D’alessio, cuñado de la cantante, compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, evidenciado su molestia de que las y los RBD no felicitaran a la hermana de su esposa, asegurando que el factor que siempre hacía que un grupo se separase eran las y los integrantes del mismo.

Al poco tiempo, el músico borró el mensaje, por lo que ya se especula que fue la propia Anahí quien le solicitó que lo eliminara para evitar la controversia. A este contexto se suma una nueva especulación, que dio a conocer Pati Chapoy en la transmisión de Ventaneando, en la que la periodista dijo que se estaba sugiriendo que Manuel Velasco, esposo de Anahí, había abierto una sociedad comercial con Guillermo Rosas —que representa a la cantante desde que emprendió su carrera como solista— antes de que diera inicio la gira.

A través de esa sociedad —aparentemente— Rosas y Velasco habrían invertido en producir parte del Soy Rebelde Tour. “Me enteré que, a lo mejor, la mano negra en todo esto tiene que ver el marido de Anahí, porque tiene relación comercial con Guillermo Rosas”, expresó Pati.