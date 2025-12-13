Sigue la guerra entre Alicia y Carmona

Arturo Carmona reiteró que no se ha metido en la vida de su ex y madre de su hija Alicia Villarreal, tal como ella asegura, y afirmó que en lo único que se mete es en la vida de su hija Melenie, quien recientemente en un en vivo reveló que hay distanciamiento entre ella y su madre, y que no le cae bien la nueva pareja de su mamá, Cibad Hernández.

Sobre el emotivo momento en el que Villarreal pidió durante uno de sus conciertos, que se frenara el hate en contra de su hija Melenie, no conmovió a Carmona, pues asegura que él solo le cree a su hija, quien, afirma, ha cargado con muchas cosas.

“Yo le creo a mi hija al cien por ciento, por eso es que la defiendo, no vi esas lágrimas; no sé, qué importa si le creo o no a esa persona, le creo a mi hija, porque no es solamente lo que está viviendo hoy, sino lo que está arrastrando desde hace mucho”, dijo el famoso.

Sin dar detalles, el actor de Perfume de Gardenia dejó claro que seguramente hay cosas que nunca se van a saber porque son cuestiones familiares muy delicadas; sin embargo, dijo, lo que él no entiende es que si Alicia las sabe, no salga a defender a Melenie como se debe, y defienda a su novio.