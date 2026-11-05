Siguen pláticas sobre Casa del Poeta

“Ya es necesario ir cerrando y que se nos permita ir llegando a ese punto”, dijo Edgardo Bermejo, quien fungió como mediador, con respecto a la convocatoria y elección de la persona que estará a cargo de la Casa del Poeta.

Bermejo detalló que ha recibido decenas de propuestas del perfil del próximo titular, a lo que se comprometió a seleccionar, pese a sus dificultades.

El mediador reconoció la desconfianza en el gremio con respecto al proceso de selección de la persona designada para el cargo, que ha sido descrito como “amañado”. “A esas personas les pongo por enfrente mi credibilidad y mi nombre para decirles que ese no es el caso”, declaró.

Con respecto a la convocatoria, personas presentes en la mesa de diálogo pidieron que la contratación no sea trimestral, sino que al menos se haga un contrato anual, para desarrollar un proyecto más estable, así como un salario digno para quien ostente el cargo.

También se pidió acelerar el proceso, pues las fiestas y vacaciones de fin de año son inminentes y se teme no llegar a un acuerdo. En la reunión participaron, por mencionar un par de ejemplos, Círculo de Poesía y la Asociación de Escritores.

Puntos a tratar

En la conversación se señaló quiénes no deberían ser considerados para el cargo, que debe haber criterios como la inclusión de poetas en lenguas indígenas.

Asimismo, se hizo la petición de evitar la selección por sorteo y se solicitó a la Secretaría de Cultura de CDMX transparentar desde este momento el salario del encargado, establecer el título del cargo y la temporalidad y que sea un esquema de contratación “que supere la precarización”.

Programación, gobernanza, presupuestos son temas que se abordarán una vez que se seleccione a la persona titular de la Casa. Jesús Galindo Calderón, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, pidió voto de confianza para no “ralentizar más esta convocatoria”.