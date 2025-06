Silent Hill anuncia nuevo remake

A través de un teaser en redes sociales, la cuenta oficial de Konami anunció el lanzamiento del remake de Silent Hill 1, que fue lanzado para Playstation en 1999.

Este nuevo proyecto que promete revivir viejas experiencias de juego y despertar la nostalgia de los jugadores se trabajara en colaboración con la compañía de desarrollo de juegos Boobler Team, conocido por haber apoyado en la elaboración del remake de Silent Hill 2.

En el video se puede ver el nombre de las empresas que están elaborando esta nueva entrega y la característica niebla, mientras que en la descripción solo se lee su celebre lema “El miedo a la sangre tiende a crear miedo a la carne”.

La comunidad de jugadores no ha dejado de recibir buenas noticias, pues a menos de una semana del anuncio sobre el lanzamiento de Resident Evil Requiem, Komami soltó esta gran bomba. Anteriormente, la compañía ya había lanzado un remake de Silent Hill 2, que fue muy bien recibida entre los fanáticos. Además, el reciente éxito de su entrega Silent Hill f ha elevado las expectativas de próximos juegos.

Algunos gamers ya han publicado lo que esperan ver en el juego y han comentado lo emocionados que están por disfrutar esta entrega, mientras que otros recuerdan con añoranza escenas del juego clásico, quienes lo catalogan como una verdadera obra de arte del terror.

Los comentarios no tardaron en surgir. “¡Oh, Dios mío! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Ah! ¡No puedo creer esto! ¡Lo he estado esperando por tanto tiempo!”, declaran ansiosos. Otros han lanzado mensajes de advertencia: “Si este ‘remake’ olvida que el miedo es lo primero, será ruido vacío. Pero si Bloober lidera con el terror, el alma lo seguirá y la ciudad revivirá”, sentencian.