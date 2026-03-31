Sillones orejeros bonitos y con estilo

Nunca pasan de moda y son símbolo de una casa donde se aprecia la conversación, la lectura, la siesta y todas esas pequeñas cosas que nos hacen tan felices.

Sillón de borreguillo

La butaca Wing de Westwing encaja en todo tipo de ambientes. Lo puedes colocar en un dormitorio en estilo boho chic o en la esquina del salón de la casa del pueblo. Es una estructura ergonómica con reposabrazos muy compacta, en 106 x 56 x 77 cm. El tapizado tiene una lata resistencia a la abrasión, así que la puedes utilizar durante todos los días. el tacto suave del borreguito está disponible en dos colores: blanco y tostado.

Sillón de relax de MercatoXL

Nos ha gustado mucho esta versión tan actual del sillón orejero en de tela y cuero sintético. Lo mejor que tiene es la altura del respaldo para que puedas apoyar cómodamente toda las espalda y la cabeza.

Butaca Oeuf tapizada

Un diseño muy actual de la clásica butaca orejera. Tapizada con un tejido antimanchas y patas de metal lacadas en negro.

Butaca de lino Maisons du Monde

Este es el modelo Cottage y está disponible en blanco y beige. El sillón está tapizado en lino cien por ciento y tiene una estructura de madera de pino.

Sillón orejero con reposapiés de La Redoute

El espectacular diseño Crueso, en capitoné, con patas en estilo nórdico. Es un conjunto de butaca y reposapiés tapizado en un singular tono mostaza. Nos encanta su ergonomía para recoger la zona lumbar.

Sillón Londres de Leroy Merlin

Esta butaca la puedes diseñar a tu gusto, porque el modelo Londres se entrega sin tapizar, así que puedes elegir el print que más encaje con el estilo de tu salón o de tu biblioteca o hacerte con una funda divertida. Medidas: 80 x 100 cm

Sillón en estilo country de Sueños ZZZ

La butaca orejera está tapizada en retales patchwork. Es ideal para reforzar el estilo campestre o para un ambiente ecléctico. Nos encanta la mezcla de flores, rayas y lunares, no puede ser más original.

Butaca nórdica Nika

Este moderno sillón orejero es totalmente personalizable. Puedes comprarlo para tapizarlo tú o ya tapizado con las telas disponibles de la marca. Y las patas también puedes elegir tú el color (nogal, oro, plata, blanco, cerezo...).

Sillón orejero de borreguito con reposapiés Yaheetech

Un precioso sillón tapizado con tejido de borreguito para aportar más confort. Súper suave y con formas ergonómicas.

Sillón Florencia Conforama

Este elegante sillón tiene estructura de madera maciza de pino, patas en metal dorado y está tapizado con una elegante tela velour (acabado en terciopelo). Un sillón chic para destacar en cualquier ambiente.

Sillón Amadeus de Natuzzi Italia

Este sillón orejero tapizado en piel es un clásico entre los clásicos. La butaca Amadeus tiene formas redondeadas y un asiento profundo para que estés muy cómodo.

Butaca nórdica Jacob de Portobello Street

Este diseño nos ha enamorado por el respaldo envolvente y súper cómodo. Como otros muebles de la marca puedes comprar la estructura y tapizarlo tú o comprarlo ya tapizado en alguna tela de color que te guste (hay muchos colores disponibles).

Butaca en patchwork IDMarket

Este sillón orejero es atemporal, así que encaja perfectamente en un ambiente renovado, rústico o boho chic. El diseño en estilo escandinavo patchy chic da color al salón y es muy cómodo, gracias al acolchado y una estructura muy sólida, en madera robusta.

Un clásico de Homcom

Esta butaca es perfecta para integrar en cualquier ambiente por su estilo atemporal y su acabado neutro, en arpillería. Tiene un relleno mullido, un reposapiés elevable, para eliminar la tensión de las piernas, y un sistema reclinable. Medidas: 81 x 84 x 105 cm.