Silo: el poder se usa para dividir

Tim Robbins extraña una época en la que dos desconocidos podían discutir de política en un bar y terminar compartiendo una cerveza. Hoy, considera, muchas veces basta una opinión para que el otro sea clasificado como enemigo. “Es tan contraproducente para la humanidad vivir en un mundo donde no hay posibilidad de discusión y donde la gente es juzgada simplemente por tener una opinión. Es una manera malvada de vivir”, afirma.

Ciencia ficción

Desde 2023 participa en Silo, la serie de Apple TV sobre una comunidad de unas 10 mil personas que vive encerrada en una construcción subterránea de 144 pisos porque cree que el exterior es tóxico.

Ahí interpreta a Bernard Holland, jefe de Tecnologías de la Información y después alcalde interino. Su tarea era controlar los datos, vigilar a la población y perseguir a quienes dudaban de la versión oficial. Un mecanismo que, dice, rebasa la ciencia ficción. “En cada sociedad hay un intento del poder por controlar a las masas. Se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia. Hoy el poder usa la división para controlar”, lamenta.

El actor encuentra una forma de ese control en las redes sociales, cuyos algoritmos clasifican a los usuarios según sus ideas y les muestran contenidos que confirman lo que ya piensan. “Nos hacen creer que las diferencias entre nosotros son enormes. Por eso encontramos una superioridad moral para condenar a los demás como malos y dejamos de ver cuánto tenemos en común con las personas a las que nos oponemos políticamente”, considera.