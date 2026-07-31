Silva Rojas gana premio Almadía

En Donde el agua trabaja, la obra con la que el escritor peruano David Silva Rojas obtuvo el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, hay una historia que explora la explotación laboral y las formas contemporáneas de la vulnerabilidad a través del silencio; y lo hace a través de la vida de una mujer joven que deja su pueblo para trabajar como “cosechera temporaria” en la región de Ica, Perú.

Al anunciar el premio —dotado de 20 mil euros y la publicación simultánea de la novela en México, Colombia, Argentina, Perú y España, y digital en toda América Latina— Cristina Rivera Garza, presidenta del Jurado, aseguró que Donde el agua trabaja construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil, oraciones breves como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer en la tentación del panfleto o declamación.

Deliberación

El Jurado, que incluyó a las escritoras Selva Almada y Mónica Ojeda, destaca el magistral uso de los silencios. “Tal vez justamente el silencio sea lo más elocuente de la novela. El silencio como lazo entre la narradora y la única amiga que hace en el trabajo. El silencio ante las injusticias de los capataces, el silencio extendido como una mancha voraz”, leyó Rivera Garza.

Vía streaming, Silva Rojas dijo que la historia nació de la frase de una trabajadora agrícola que él nunca pudo olvidar: “Aquí pasan muchas cosas que nadie cuenta”. Afirmó que durante años escuchó hablar del éxito de agroexportación de su país, de sus cifras y crecimiento, sin embargo, él quiso escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito y nunca ocupan el centro de la historia”.

Guillermo Quijas, director de Almadía, aseguró que los premios, como ferias y festivales, fortalecen el ecosistema del libro; y celebró las 2 mil 204 novelas de 22 países que llegaron al concurso, y sobre todo la obra ganadora que será publicada en septiembre con una gira del autor, por AL.