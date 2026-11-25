Silvana Estrada estaba preparada para una lluvia ligera, pero este 2026, un ciclón le trajo todo a la vez: su debut en el Auditorio Nacional, un Latin Grammy, un nombramiento en la Filarmónica de Los Ángeles y su estreno como musicalizadora de una obra sobre Frida Kahlo en Estados Unidos.

Aun cuando Silvana ha dejado que su carrera se geste a la velocidad de una estrella, su emoción irrumpe como un meteorito. “Nunca he querido correr, llevo 11 años y sé que para la industria quizá mi camino ha sido lento”, admite.

Nacida en Xalapa, Veracruz, la mejor nueva artista para la Academia Latina en 2022 y que cuenta con la mejor canción de un cantautor este 2026, no pensaba en premios, nominaciones o recintos llenos cuando comenzó a cantar en bares de su ciudad. “Me siento muy agradecida con la gente que me ha rodeado, que me escucha, pero pensar que cuando empecé a hacer música no sabía ni siquiera qué era una entrevista, nunca había salido del país y ahora paso ocho o nueve meses fuera; son poquitos realmente los que paso en México”, afirma.

Recuerdos

En 2022 Silvana llegaba con un vestido rojo al teatro Metropólitan, donde de reunieron a algunos medios para su primera conferencia de prensa, a unos días de su debut en ese recinto. Ahora, casi en la misma fecha, el 12 de diciembre, la veracruzana se prepara para su cita con el Auditorio Nacional por partida doble con su gira y disco Vendrán suaves lluvias. “Me siento muy honrada, en general agradecida, pero sobre todo conmigo misma, porque he sido una mujer siempre trabajando, apasionada con mi proyecto y, a la vez, he tenido claro cómo quiero hacer las cosas y no siempre son las cosas que la gente espera de mí”, externó.