Silverio se presentará en Foro Puebla

“Su Majestad Imperial”, Silverio, se ha colado en el ideario mexicano y en la escena musical underground del país entero de una forma abrumadora con su música electrónica de la era de las cavernas, como la define el mismo hijo pródigo de Chilpancingo.

Los conciertos de Silverio suelen ser provocadores, irreverentes y transgresor, con insultos recíprocos entre él y los fanáticos, pero también con baile y slam totalmente libres. El ritmo de “el amo del misterio” genera una sensación desestrés cotidiano y es lo que se podrá experimentar el público el próximo 27 de junio en Foro Puebla de la Ciudad de México. “A veces digo que lo que hago es un servicio a la comunidad, porque la gente va a mis shows a desfogarse y a sacar todo lo que pueden. Si se animan, es como un espacio totalmente abierto para el libre albedrío y la libre expresión, siempre está invitada a subirse al escenario y formar parte del espectáculo. Para mí es algo muy importante porque es donde surge la magia, no me gusta crear un límite en lo que es mi show y lo que pase con la audiencia es como si fuera mi ansiolítico”, mencionó Silverio.

Sobre su próximo show en la CDMX, no compartió detalles más que al ser su presentación del año en la capital, se está cocinando en casa y a fuego lento, además señaló que habría invitados especiales y que tirarán la casa por la ventana. “De hecho, no voy a decir absolutamente nada de lo que habrá en el escenario, no quiero agüitar la gran sorpresa que van a haber, pero sí va a haber invitados. Es la noche de Silverio, va a haber fiesta esa noche en el lugar, así que ni se peinen, ni se bañen, ni se pongan calzones, se va a poner sabroso el asunto”, dijo el músico “electrónico primitivo”, como lo conocen sus fans.

Silverio señaló que habrá suficientes lugares para estacionar el carro y algunos temas nuevos. “Va a haber ‘valet parking’; lo quise incorporar, (también) nuevas piezas musicales y lo que me caracteriza, un nuevo traje, calzón nuevo y lluvia de mierda, así que no se peinen, lleven impermeables”, detalló entre risas.

Durante el encuentro con medios de comunicación, fue cuestionado por temas de autocensura y cómo es llevar su música y su estilo con una agenda de lo políticamente correcto, a lo que él contestó: “Yo no tengo ningún tipo de censura. Justamente de lo que se trata el show es de dejarse ir con todo. En el momento en que yo me empiece a poner límites se acaba lo que quiero manifestar, pues es un ejercicio bastante zen, aunque no lo crean, de pensar poco y dejarse ir mucho, entonces se trata de no compaginar en esas dos cosas”.