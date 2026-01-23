Silvia de Frente pone a reflexionar

La colombiana Silvia de Frente concluyó su fructífero año 2025 lanzando, de forma gratuita en el portal de videos de Youtube, su show Tamagochi, el cual presume por su “humor pensante, no de sacar la risa fácil”. “Un show sobre crecer siendo millennial para ser adultos que necesitan desaprender todo lo aprendido y resetearse como un Tamagochi”, según describe en el video de la página.

Desde su punto de vista, las estandoperas ya ganaron el espacio del espectáculo porque están a la altura de cualquier humorista y “tenemos una gran responsabilidad por las niñas que miran nuestro trabajo y sueñan con ser las próximas comediantes”, indicó.

Para ella, hay muchos que ahora hacen que el público interactué con ellos para sacar “la risa fácil, pero el standup es reflexión, es una defensa cómica argumentativa”, dijo.