Silvia Pinal decidió terminar con los rumores que surgieron respecto a su salud, ya que en días anteriores trascendió que se encontraba delicada y en cama, con recomendaciones médicas.

Desde hace semanas que Silvia no se ha mostrado públicamente, por lo que se avivaron las especulaciones, esta vez fue la famosa quien se manifestó sobre dicha situación. “Yo no me he caído, ni estoy en el hospital. No, yo estoy muy bien de salud… estupendamente bien”, comentó la reconocida presentadora de televisión a través de un audio difundido en el programa Hoy.

Por su parte, el productor y amigo de Pinal, Iván Cochegrus, aseguró que la primera actriz ya retomó su vida con normalidad, tras abandonar el nosocomio en diciembre pasado: “Ha evolucionado en todos los sentidos, incluso la llaga le ha cerrado ya casi completamente, entonces estamos avanzando completamente bien, está deglutiendo muy bien, está comiendo ya no papilla, está comiendo cosas sólidas”.

El productor explicó que las medidas de seguridad para cuidar a doña Silvia se siguen por pura precaución, pero no por complicaciones en su salud.