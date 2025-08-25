Silvia Pinal habría muerto sin dinero

Casi diez meses después del fallecimiento de Silvia Pinal, la sucesión testamentaria de la diva del cine mexicano sigue en discusión. Ahora, nuevas versiones reveladas en el programa De primera mano han encendido la polémica, pues aseguran que la actriz habría muerto sin dinero en sus cuentas bancarias.

Según lo compartido por Addis Tuñón, esta situación habría provocado que se tuvieran que vender pertenencias de la famosa para cubrir gastos básicos.

Durante la transmisión del 22 de agosto, Tuñón lanzó lo que calificó como una “exclusiva” que provenía de una fuente muy cercana a la familia: “Muchos nos hemos preguntado por qué, a casi diez meses del fallecimiento de Silvia Pinal, la sucesión testamentaria no parece concluir. Entre ellas, Silvia Pinal no tenía dinero. Es decir, al morir, la diva no contaba con liquidez en sus cuentas bancarias, muy contrario a lo que se dijo en varios medios”.

Problemas

La presentadora explicó que tras una primera lectura del testamento en diciembre pasado, los herederos convocados no habrían logrado ponerse de acuerdo. Posteriormente, se habrían reunido para enfrentar un panorama inesperado.

“Fue necesario llegar a un acuerdo con los herederos para vender algunas posesiones de la diva. De esta manera reunieron la cantidad de trescientos mil pesos, cantidad con la que desde entonces y hasta la fecha se ha hecho frente al pago de mínimo, bueno, mínimo de servicios de la casa que sigue siendo, pues la casa de doña Silvia Pinal”, detalló Tuñón.

De acuerdo con lo presentado en el programa, los bienes de Pinal fueron inventariados y los accesos a la casa quedaron cerrados bajo resguardo de María Elena Galindo, hermana de Tina Galindo, quien había sido designada como albacea suplente hace más de dos décadas.

Sin embargo, Tuñón reveló que María Elena decidió renunciar a su cargo: “Hace unos minutos avisó a todos los legatarios que renuncia de manera irrevocable a su cargo como albacea. La señora entregó cuentas de esos trescientos mil pesos que se obtuvieron con la venta de objetos de Silvia Pinal, así como la lista de pagos pendientes, entre ellas sueldos, y además las llaves de la casa y otros inmuebles”.