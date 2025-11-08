Silvia Pinal, maltratada antes de morir

Silvia Pinal, artista mexicana considerada como la última gran diva del Cine de Oro nacional, habría sufrido supuestos maltratos semanas antes de morir.

De acuerdo con la información que expusieron Maxine Woodside y sus colaboradores en el programa radiofónico Todo para la mujer, una integrante del personal médico que atendió a la actriz en sus últimos días sería la presunta responsable.

Evidencia

Como prueba de ello, mostraron un audio en el que supuestamente se escucha a la entonces enfermera de Silvia Pinal gritándole por las noches. “Silencio. Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”, dice la mujer.

Silvia Pinal responde: “¿Ahora cómo me estás diciendo silencio a mí? ¿Ya, ya acabaste? Sí, señora. Ya usted es la directora, no sé. Yo tengo la idea”. Y la supuesta enfermera continúa: “No, todavía no. Usted ya duérmanse porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando. Ya guarde silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor”.

Hasta el momento, los descendientes de Silvia Pinal no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si son conscientes de la situación que habría vivido la diva en sus últimos días o si tomaron medidas en contra de la presunta responsable por lo sucedido.