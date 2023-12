Para atenderse de una gripa, Silvia Pinal ingresó a un hospital de la Ciudad de México, pero sin que esto represente algo preocupante en su salud.

De acuerdo con su amigo, el periodista Juan José Origel, la actriz de 93 años se encuentra sin problema más allá de lo normal de la enfermedad.

“Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, está perfecta, no está mal. Entonces no es nada, nada de alarma, para que no se asusten, ni hagan escándalo”, aseguró Origel en un video subido a redes sociales.

En día recientes hubo versiones de que la protagonista de Viridiana y El inocente había sido internada desde el pasado 22 de diciembre y llevada a terapia intensiva. Pero el pasado domingo, día 24, su hija Sylvia Pasquel subió un video para desear a todos feliz Navidad y que esa noche estaría con la familia.

Ni Pasquel, ni Luis Enrique Guzmán, hijo de la nonagenaria actriz, han respondido su teléfono para aclarar el estado de salud de leyenda de la Época de Oro del cine mexicano. La semana pasada el periodista Mario de la Reguera informó en el programa radiofónico Fórmula Espectacular que Pinal estaría con malestares en las vías respiratorias y se le estaba proporcionando oxígeno caliente para contrarrestarlo.

De acuerdo con estudios médicos, el oxígeno caliente permite niveles óptimos de humidificación que facilitan el transporte mucoliar del paciente.

La versión fue desmentida por allegados a la “Chivis”, quienes aseguraron que estaba en perfecto estado. “De hecho ahorita está en su fisioterapia normal, ella ha estado bien, está comiendo y durmiendo normal”, subrayó la fuente, en su momento.