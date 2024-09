Dicen que la gente siempre regresar a los lugares que amó y hoy Silvia Pinal estuvo unos minutos en los Estudios Churubusco, donde filmó varias de sus cintas, para inaugurar un edificio de camerinos con su nombre.

La estrella de la Época de Oro del Cine Mexicano, en compañía de sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, así como su nieta Stephanie Salas, visitó la estructura que luce algunas fotografías de la actriz.

En los estudios, cuyos foros pisaron cineastas y actores como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Ismael Rodríguez y Emilio Fernández, Pinal rodó varias de sus cintas como Mujer de medianoche y Divinas palabras.

El complejo está conformado por 12 camerinos, distribuidos en dos niveles, para acoger a integrantes de la industria cinematográfica. “El edificio es un homenaje a la actriz Silvia Pinal que por su trayectoria en el mundo del entretenimiento en México ha destacado como una de las máximas protagonistas del cine en nuestro país y el mundo”, se lee en un comunicado enviado por los Estudios.

Homenajes

Los camerinos están bautizados con nombres de figuras de la pantalla como Dolores del Río y Columba Domínguez. “Nos has enseñado con tanto amor todo lo que sabes, gracias por todo lo que nos has dado, nos has regalado tu arte”, expresó la cantante Alejandra Guzmán durante su discurso, momentos antes de la develación de la placa alusiva.

Pinal provocó preocupación entre el público mexicano en diciembre pasado, cuando fue ingresada a un hospital de la capital mexicana por influenza para evitar complicaciones. Fue dada de alta el día 31 de ese mes, por lo que pasó el Año Nuevo con la familia, y actualmente continúa con terapias normales de movimiento.