Han sido 40 largos años de carrera, pero a Simply Red aún le queda mucha energía para dar sobre el escenario. Con la noticia de su separación definitiva, la banda liderada por Mick Hucknall llegó a nuestro país para ofrecer una noche llena de éxitos y un repaso de toda su carrera. Sin embargo, la celebración estuvo teñida de cierta melancolía por la reciente pérdida de Steve Lewinson, bajista de la agrupación, cuyo fallecimiento fue anunciado en diciembre de 2024.

Este jueves 27 de febrero, el Auditorio Nacional en la Ciudad de México estaba completamente lleno. La emoción de los fans se notaba en el ambiente mientras las luces se atenuaban y los primeros acordes de “Sad Old Red” resonaban en el recinto.

Mick Hucknall, con su característica melena rojiza, apareció en el escenario y saludó en español: “Amigos, ¿cómo están?”. La respuesta fue inmediata, con el público estallando en gritos y aplausos. Desde las primeras filas, alguien le gritó “te amo”, a lo que él respondió “love you too”, con una sonrisa.

El concierto avanzó con “Jericho”, y antes de continuar, el vocalista pidió que se pausara la música. Con calma, tomó el micrófono y presentó a sus músicos, mencionando a cada uno con respeto y camaradería: Kenji Suzuki en la guitarra, Kevin Robinson en la trompeta, Roman Roth en la batería, Gary Sanctuary en los teclados y Oreflo en el bajo. Luego de esta introducción, retomaron la energía con “Money”. “Es nuestra primera noche, así que esperen algunos errores. ¡Vamos!”, dijo entre risas, generando un ambiente cálido y cercano con el público.

La noche siguió con un repaso por los 40 años de trayectoria de Simply Red. “Soy un hombre muy viejo”, bromeó Hucknall antes de presentar “Right thing”, del álbum Men and women. Con “A new flame” y “It’s only love”, el auditorio se puso de pie en un aplauso prolongado.