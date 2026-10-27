Sin cabida para Jay de la Cueva

Este fin de semana, Fobia ofreció dos conciertos en el Palacio de los Deportes a propósito de sus 40 años y, Titán abrió el primero de los dos shows, por lo que, en redes sociales, no pasó desapercibido el hecho de que Jay de la Cueva no estuviera en dichos conciertos pese a que formó parte de ambas agrupaciones, lo que hace suponer que no hay cabida para él en estos momentos.

Fue en enero de este año, cuando en entrevista con Diego Ruzzarin, De la Cueva dio a conocer que no sería parte del regreso de Fobia, luego de que los representantes del grupo le indicaran que no había sido contemplado para el reencuentro; en la edición 26° del Vive Latino, celebrado dos meses después, se supo que sería Elohim Corona quien se encargaría de tocar la batería durante la gira.

Sin motivos

¿El motivo por el que no fue requerido?, hasta la fecha, sigue siendo una incógnita para los fans de la banda, aunque en redes sociales han sido muchas las especulaciones y conjeturas; hay quienes afirman que Paco Huidobro, líder de Fobia, no estaría de acuerdo con la actitud de “rockstar” que, se dice, es característica de Jay.

Aún sin que la duda fuera resuelta, Fobia se presentó dos días consecutivos, viernes 23 y sábado 24 (de octubre), en el Palacio de los Deportes, e invitó a Titán a abrir el primero de los dos conciertos, noticia que entusiasmó a sus fans que, además, recalcaron que dos de las bandas a las que perteneció Jay, se presentarían juntas y sin Jay.

Comentarios

“Los dos sin Jay de la Cueva”. “¿Titán? ¿Acaso se están burlando de Jay de la Cueva?”. “A Jay le va a caer como bomba, sus dos exbandas sin él”. “Ni Jay en Fobia, ni Jay en Titán”. “Ah, entonces, ¿Paco es de esos que se pelean con alguien y se hace amigo de los enemigos de su examigo?”, fueron algunas de las reacciones.

Pero mientras Fobia vuelve a los escenarios, De la Cueva hace lo propio; este sábado, cuando Paco, Leo, “El Chá”, Elohim e Iñaki tocaban en el Palacio de los Deportes, Jay subía al escenario del festival Tecate Península, para acompañar con la guitarra a Panteón Rococó, banda que lo invitó a tocar “La dosis perfecta”.

La banda de ska compartió en sus redes un clip de la aparición de Jay en su presentación y las reacciones no se hicieron esperar pues, mientras hubo quienes reconocieron el talento innato del multiinstrumentista, también hubo aquellos que bromearon con la situación actual del músico.

En la actualidad, Jay de la Cueva aún participa activamente con The Guapos, el grupo que lidera junto a Adán Jodorowsky, Leiva y “El David” Aguilar.