Sin cura para la enfermedad de Andrade

Yolanda Andrade habló con claridad sobre el difícil momento que atraviesa. La conductora reveló que padece una enfermedad degenerativa y que los diagnósticos detallan que no tienen cura. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, declaró a los medios de comunicación.

La también actriz explicó que su estado de salud va deteriorándose poco a poco, algo que ha generado preocupación entre sus admiradores. “Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, confesó en esta reaparición pública.

Aunque dice sentirse mejor en comparación con meses anteriores, reconoce que lo que tiene, el aneurisma cerebral, no se revierte. Andrade fue clara al decir que, aunque hay momentos de alivio, como cuando estuvo en Tulum, el proceso de su enfermedad sigue. “Me sentía mejor allá, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto. Pero voy mejorando muy bien”, aseguró.

A pesar del diagnóstico, se mostró agradecida por el cariño recibido durante los recientes meses en donde su estado de salud se ha mantenido delicado. “Hay gente que me abraza, que reza por mí, y yo ni sabía que me conocía. Amigos que no veía desde hace años aparecieron justo cuando más los necesitaba”, contó emocionada.

También agradeció el apoyo de compañeros del medio artístico y de su empresa Televisa, en donde tiene el programa Montse y Joe que se transmite en Unicable. “No tengo palabras para agradecerles”, dijo. Entre esos mensajes de aliento, mencionó los buenos deseos que le envió Verónica Castro, con quien tuvo una relación en el pasado. Yolanda respondió con respeto: “Yo siempre le doy a ella bendiciones”.