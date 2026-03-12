Sin emociones por Timbiriche

La Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, ha despertado expectativa entre los fans luego de que el productor Áureo Baqueiro confirmara el regreso de la icónica banda de pop para el evento musical México Vibra, lo que también marcará el retorno de Benny Ibarra al grupo después de siete años de su última presentación.

Sobre este reencuentro de los intérpretes de temas como “México” y “Besos de ceniza”, Alex Ibarra, hermano de Benny, aseguró que el anuncio no le genera la misma emoción que al público. “Pues no sé, la verdad es que no he platicado con mi hermano. Yo los veo desde que tenía ocho años, imagínate. A mí ya ni me emociona”, comentó durante el inicio de grabaciones de la telenovela Sabor a ti.

Reviven los recuerdos

El actor también recordó con nostalgia la etapa en la que acompañaba a su hermano mientras Timbiriche comenzaba a consolidarse en la escena musical mexicana. “Fue divertido, la verdad, fue divertido. Yo convivía con los hermanos, con el hermano de Paulina, con el de Mariana. Los íbamos a ver al Teatro de la Ciudad cuando estuvieron con Parchís”, expresó.

Actualmente, Alex Ibarra se prepara para su próximo proyecto televisivo, Sabor a ti, donde interpretará a un sacerdote. La producción se estrenará en septiembre a través de Las Estrellas.