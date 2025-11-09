Sin interés en herencia de Juliancito

Maribel Guardia se pronunció después de que un incendio ocurriera en la propiedad de su difunto hijo, el cantante Julián Figueroa, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz.

En un encuentro con la prensa, la también cantante explicó que la casa había sido adquirida por Joan en un estado de deterioro, y que Julián no pudo invertir en su reparación debido a otras prioridades. “Esa casa, desde que la compró Joan, estaba en ruinas. Joan la dejó abandonada durante 15 años. Cuando Julián la heredó, era necesario hacerle una gran inversión, pero no tenía los recursos para hacerlo, así que ahí se quedó”, comentó.

Bienes de Julián Figueroa

Respecto a la herencia de Julián Figueroa, Maribel y su nuera, Imelda Tuñón, han mantenido diferencias en torno a la propiedad del Rancho Las Palmas. Según la familia de Maribel, este bien fue heredado por Joan a su nieto en vida. Imelda, en cambio, sostiene que Julián no dejó testamento y ha impugnado el documento que presentó la familia de Figueroa. Por su parte, Maribel y su hijo Marco defienden la existencia de un testamento en el que Julián designó a su nieto, José Julián, como su heredero, y aclaran que no tienen interés alguno en los bienes del cantante.

Además, Marco ha destacado que, aunque Imelda fue nombrada albacea, ella decidió no asumir ese papel y dejó la responsabilidad en sus manos. El 20 de octubre, a las afueras del Juzgado Noveno de lo Familiar de Cuernavaca, donde se llevó a cabo la primera audiencia, el abogado de Maribel expresó a la prensa local: “No es nada del otro mundo. Ellos (Imelda y sus abogados) demandan la impugnación del testamento, y hoy se celebra la primera audiencia en la que nos han tomado declaración a cada una de las partes, de manera independiente”.

Asimismo, destacó que, aunque las dos fueron citadas el mismo día y a la misma ahora, en realidad ni su esposa ni Tuñón se vieron frente a frente.