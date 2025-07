Sin regalías por “Heterocromía”

“Yo creo que no veré las regalías de esa canción, nunca, pero valió la pena”. Con esa frase tajante, Belinda confirmó en una entrevista con CNN que no recibirá ingresos por una de las canciones de su disco Indómita: “Heterocromía”, y todo por un detalle que, aunque a sus fans les encantó, a Disney no mucho.

“No fue nada fácil, estuvimos trabajando hasta lo último para tener los derechos, ya que ‘Los Aristogatos’ de Disney… imagínate, es carísimo”, indicó. Belinda explicó a CNN que esa intro fue una elección totalmente consciente, porque quería que la canción “rompiera” de forma inesperada el ritmo de inicio con el del resto del tema.

“Me obsesiono con las intros en las canciones. Me gusta que suenen de una manera y de repente cambien y sorprendan al público. Quería una intro completamente diferente porque estoy hablando de gatitos, de la aristocracia, que viven en París... Es la vibra de esa canción”, señaló. Belinda no especificó cuánto se lleva exactamente la compañía del ratón, pero dejó claro que el porcentaje es tan alto que ella no verá beneficio económico alguno: “Nunca veré el resultado, monetariamente hablando, de esta canción”.

La letra es una crítica directa al mundo de apariencias del que Belinda alguna vez fue parte.