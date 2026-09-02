Sin una política viable para la paz

¿Cuáles han sido los imaginarios de paz en México? Es la pregunta que se plantea el antropólogo social Claudio Lomnitz y lo hace a partir de desentrañar la historia reciente de México desde tres imaginarios de paz que, al tiempo, son fórmulas que han fracasado: la llamada “pax narca”, que imperó en las últimas décadas del siglo XX, la “guerra contra el narco”, que echó a andar el gobierno de Felipe Calderón, y los “abrazos, no balazos”, que impuso el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, y que aparentemente tiene continuidad en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una idea de la que Lomnitz discrepa.

El miembro de El Colegio Nacional aborda la paz tras cinco años de dedicar varios ciclos y tres libros —El tejido social rasgado, Para una teología política del crimen organizado y Antropología de la zona de silencio— de pensar antropológicamente el tema de las violencias en México. Pero ahora el antropólogo arranca el primer ciclo de conferencias “Pensar la paz (en tono menor)”, en El Colegio Nacional y analiza los imaginarios de paz que han fallado y por qué. Además apunta, en 2027, a un análisis que conduzca a una praxis de la paz.

¿Tres imaginarios de paz que parecen haber llevado a más violencia?

Lo que voy a estar discutiendo en estas conferencias son los imaginarios de paz, que son casi como creencias, hipótesis que buscan instituir un orden, son como un impulso, una serie de creencias que se quieren instituir a políticas públicas o a legislaciones o a cambios institucionales. Es decir, tenemos la hipótesis de que, si declaramos la guerra contra el narco, vamos a tener dentro de algún tiempo paz; tenemos la hipótesis de que, si hacemos los abrazos, no balazos, vamos a tener paz en algún punto. Pero son creencias, porque una vez que son gobierno, esa hipótesis se traduce en una serie de arreglos funcionales y a veces legales, y esos arreglos no llevan, como hemos visto, a la paz.

¿No ha habido políticas públicas contra la violencia?

Cada uno tiene sus resultados, pero ¿cuáles son esos resultados y cómo se relaciona eso con paz? Una de las cosas que voy a decir en las conferencias, por eso también se llama “paz en tono menor”, es que la paz es un concepto religioso y psicológico, hablamos todos de estar en paz. Es un anhelo, pero no describe lo que puede o no puede necesariamente hacer una política pública. Y yo quiero hablar de lo que sí se puede y lo que no se puede como política pública.

¿Qué si se ha logrado?

Ha habido logros, pero son aislados, en realidad hace más de 30 o 35 años que no le hallamos la salida y yo no le veo la salida por ningún lado. No veo que haya desde el Estado, todavía, una política realmente viable. Puede haber una política que sí funciona acá, tal otra que funciona allá, son pasos importantes, pero el imaginario completo es el que no está funcionando.

¿Prevalece un fracaso?

El imaginario de los abrazos, no balazos, no funcionó. El imaginario de la Guerra contra el narco no funcionó. El imaginario de la “pax narca” no funcionó, y entonces eso sí tenemos que reconocerlo, esa es la narrativa grande, esa sí no ha funcionado.

¿Está administración tiene algún imaginario de paz?

Esa es una buena pregunta porque en teoría es una continuidad con la política de López Obrador, digamos es lo que dice la presidenta Sheinbaum, pero en la práctica no hay tanta continuidad con eso y hay puntos, por ejemplo, de continuidad con la política de Calderón u otros con la de Peña. Entonces en lo que dicen que hacen y lo que no hacen, en ningún caso, ni Calderón ni Peña ni López Obrador ni Sheinbaum han hecho exactamente lo que dicen que hacen. Eso también es importante notarlo.

En teoría no hay una nueva teoría de seguridad hasta donde yo haya visto en este gobierno, sino que hay como una combinación un poco diferente de algunas de las del pasado.