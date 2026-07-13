Sinfónica de Minería vuelve al recinto

Después de siete años, la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) presentará conciertos de su Temporada de Verano 2026 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Los conciertos serán el 2 y 23 de agosto, a las 17:00 horas, y participarán solistas como el violinista Augustin Hadelich, los pianistas Lilya Zilberstein y Angel Stanislav Wang, y la soprano Anabel de la Mora.

Zilberstein interpretará el “Concierto para piano n.º 1 en re menor, Op. 15”, de Brahms, en el programa del 12 de julio. El 2 de agosto, Hadelich y De la Mora interpretarán el “Concierto para violín en re mayor, Op. 61”, de Beethoven, y la “Sinfonía n.º 4 en sol mayor, de Mahler.

El 23 de agosto se estrenará “Trajín”, de Alejandra Odgers, compositora mexicano-canadiense a quien la Sinfónica de Minería le comisionó esta obra. Además, Wang tocará la Petrushka, de Stravinsky, y el “Concierto para piano n.º 3 en re menor, Op. 30”, de Rachmaninoff.

El director

“La temporada será absolutamente sensacional, memorable y diferente. Presentaremos un programa de enorme riqueza artística que combina grandes obras con propuestas menos conocidas, estrenos mundiales y estrenos en México. También interpretaremos piezas fundamentales de la música de concierto”, son palabras del director artístico de la orquesta, Carlos Miguel Prieto, que se incluyen en el comunicado oficial sobre esta serie de conciertos.

“Desde la Secretaría de Cultura reconocemos la trayectoria y aportación de una de las agrupaciones sinfónicas más importantes de México, cuya labor ha contribuido a la formación de públicos y a la difusión de la música de concierto”, declaró la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.