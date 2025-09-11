Sinfónica presentará Concierto Mexicano

Este jueves 11 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de Chiapas (OSCH) presentará en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa su Concierto Mexicano, como parte de las fiestas patrias, en punto de las 19:00 horas.

Bajo la dirección del maestro Enrique Ramírez, el grupo de más de 50 músicos brindará un repertorio de música nueva de compositores mexicanos.

Fue el propio director quien hizo la invitación para que los acompañen y detalló que el público tendrá la oportunidad de escuchar el estreno mundial de dos piezas que fueron parte de un concurso de composición.

Una orquesta activa

En rueda de prensa, Ramírez dio los pormenores de la participación de la orquesta en el montaje de la ópera La Traviata, que se estrenará el próximo 9 de octubre en el teatro Emilio Rabasa, a las 19:00 horas.

Al tomar el micrófono dijo que algo fundamental para que la OSCH pueda afrontar retos como el de esta obra es que la agrupación ha crecido muchísimo y cuentan con músicos de gran nivel, así como con una gran disciplina y una oferta de conciertos muy especiales.

Respecto al Concierto Mexicano, indicó: “En el Teatro de la Ciudad vamos a hacer un concierto que forma parte de nuestra temporada. Es una presentación de música mexicana, pero lo especial es que vamos a hacer el estreno absoluto de dos obras que ganaron el concurso de composición del Sur-Sureste en Yucatán”.

Compartió que trabajaron en las piezas ya que él fue miembro del jurado, y que la orquesta se sumó a dicha iniciativa, por lo que lograron concretar su estreno. Finalmente, reiteró que el de este jueves será un concierto fantástico, de mucho nivel, como resultado de una serie de presentaciones que han sostenido a lo largo del año, y que es parte de la gran oferta cultural que tiene el estado.