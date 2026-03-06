Smapa lanza concurso de fotografía

Con la finalidad de conmemorar el Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado invita a la población en general a participar en un concurso de fotografía.

Bajo el título El Agua es Vida, el certamen tiene la intención de compartir el talento y mostrar, a través de la lente, la importancia de este recurso para la subsistencia. Sobre las bases, detallan que podrán concursar personas mayores de 18 años. La postulación será individual y cada uno podrá inscribir una sola imagen.

Temática

Las y los participantes deberán hacer uso de su creatividad para representar visualmente la importancia de este elemento en la vida cotidiana, la naturaleza, la salud, el bienestar y el entorno.

Acerca de las especificaciones técnicas, establecen que las fotografías deberán presentarse en formato digital, con medidas de 50 x 70 cm y resolución de 300 puntos por pulgada (ppp). Deberán tener una alta resolución y podrán ser en blanco y negro o a color.

Advierten que no aceptarán fotografías con marcas de agua, firmas o textos visibles, ni aquellas que estén creadas con inteligencia artificial. De igual forma, queda estrictamente prohibido el desperdicio de agua para la toma de la fotografía, ya que los trabajos deberán promover el uso responsable y consciente del agua.

Asimismo, las imágenes deberán ser originales, creativas, inéditas y tomadas por la persona que se inscriba al concurso.

Proceso de selección

Indican que se contará con un jurado calificador conformado por personas expertas en el tema, quienes se encargarán de hacer una preselección de las fotografías más destacadas, las cuales formarán parte de una exposición.

Posteriormente, seleccionarán las tres mejores. El primer lugar se llevará una laptop; el segundo, una tablet, y el tercero, un reloj inteligente. La convocatoria quedó abierta desde el 2 de marzo y cerrará el día miércoles 11 del mismo mes.

Los interesados deberán enviar su fotografía al correo electrónico [email protected], junto con los siguientes datos: nombre completo del participante, edad, teléfono, correo electrónico y título de la fotografía.