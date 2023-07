La polémica que ha envuelto a Will Smith en los último años, primero por la infidelidad de su esposa Jada y luego por la bofetada que propinó a Chris Rock en la ceremonia del Óscar, ha hecho que el actor decidiera alejarse de los medios y llevar un perfil mucho más bajo. Sin embargo, se ha mantenido bastante activo en las redes sociales, donde no solo ha anunciado algunos de sus proyectos profesionales, también ha compartido su día a día.

En esta ocasión, hizo uso de su perfil de Instagram para celebrar uno de los días más importantes de su vida, el aniversario número 25 de su hijo Jaden Smith, a quien dedicó un peculiar mensaje a manera de felicitación que dividió las opiniones de los usuarios.

El ganador del Óscar como mejor actor, publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece con el joven y, al pie de la misma, escribió estas palabras: “Feliz cumpleaños, J-Diggy. Es una locura que tengas 25, cuando yo tenía 25 ya tenía un hijo de dos años. Solo digo. ¿Qué estás haciendo con tu vida?”.

Recordemos que antes de casarse con Jada Pinkett, el también cantante tuvo un matrimonio fallido del que nació Trey, su hijo mayor y a quien se refería en su mensaje. Como era de esperarse, las reacciones y las críticas de los fans no se hicieron esperar, pues mientras algunos tomaron con bastante humor las palabras de Smith, otros no vieron con buenos ojos que presione a Jaden para formar una familia y hasta le hicieron saber que las generaciones de hoy en día no están muy preocupados por traer más hijos al mundo.

Pero la preocupación de los usuarios porque Jaden inicie una familia va mucho más allá de la edad, al igual que su padre, el joven también se ha visto envuelto en el escándalo, no solo porque se han puesto en duda sus preferencias sexuales en más de una ocasión, también por su salud, pues llegó el momento en el que, a pesar de ser tan joven, lucía tan deteriorado que aparentaba muchísima más edad de la que tenía.

En ese entonces se dijo que Jaden sufría de trastornos alimenticios y una fuerte adicción a las drogas, misma que él ha reconocido, fue inducida por su madre, pues fue ella la primera en su familia en entrar a este peligroso mundo. “Creo que fue mi mamá, en realidad, la primera en dar ese paso (el de las drogas) por la familia. Fue solo ella durante mucho, mucho tiempo y luego, finalmente, se fue filtrando y evolucionó, y todos lo encontraron a su manera”, dijo el también actor en una conferencia que ofreció en Denver.