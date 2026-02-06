Snoop resalta valores deportivos

Con ritmo y estilo, Snoop Dogg hizo que la antorcha olímpica pareciera bailar por las calles de Monza, Italia, mientras avanza rumbo a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La flama recorrió el tramo de Gallarate a Monza, donde el rapero, portador oficial del bastón de luz, fue captado por los asistentes al evento. En el video oficial de los Juegos de esta edición se escucha de fondo su icónico tema “Still D.R.E.”, mientras los gritos de la audiencia y la actitud relajada del intérprete creaban un ambiente festivo.

Dogg también estuvo acompañado por medios y organizadores. Calvin Cordozar Broadus Jr., nombre real del cantante, ya había participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que cuenta con experiencia en representar los valores del encuentro deportivo.

Apertura

Aunque la inauguración oficial será el viernes, desde este miércoles ya se están llevando a cabo algunas competencias. La antorcha debe llegar al Milano San Siro Olympic Stadium y, desde Roma, ha recorrido diversos pueblos del país durante más de 51 días.

Además de Snoop Dogg, otras estrellas que han participado como portadores incluyen a Jackie Chan, Connor Storrie, Arnold Schwarzenegger, Michael Bublé, Aretha Franklin y Martin Sheen.

La presencia de Dogg llega luego de una tragedia familiar: su hija Cori Broadus informó la semana pasada sobre la muerte de su bebé de diez meses, que permaneció en cuidados intensivos neonatales.

Durante la ceremonia del viernes, los asistentes podrán disfrutar la actuación de Laura Pausini, primera mujer italiana en ganar un Grammy y poseedora de un Globo de Oro y cuatro premios Latin Grammy.