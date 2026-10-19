Soberón lanza indirectas a Vieth

Horas después del comunicado que compartieron la actriz Michelle Vieth y sus abogados sobre la solicitud de medidas urgentes de protección ante presunta violencia digital y mediática ejercida por su expareja Héctor Soberón, el actor compartió un par de historias que fueron consideradas una respuesta a la controversia que lo relaciona con su exesposa.

Reflexiones

Ante sus más de 28 mil seguidores en Instagram, el protagonista de Muchachitas subió una serie de reflexiones. “Una mentira, por bien contada que esté, sigue siendo una mentira. La verdad siempre es verdad, Todo se paga en la vida”, se lee. “Normalicemos no sentir empatía ni pena por aquellas personas que no pensaron en nosotros mientras hacían cosas que sabían que nos iban a doler”.

Minutos más tarde, subió otra reflexión en la que recalcó la importancia de la paz asegurando que ciertas acciones te mantendrán tranquilo a pesar de los señalamientos en contra. “¿Sabes cuál es la paz que nadie te puede quitar? La de no mentir, no oculta, no traicionar y vivir sin doble cara. Cuando vives con integridad y tus acciones están alineadas con tus palabras, tu alma descansa. Y esa paz nadie te la roba”, agregó.