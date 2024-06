Alfonso Durán fue representante de Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo y Mara de Anda Romeo, sobrinas de Frida Kahlo y dueñas de la sociedad Familia Kahlo, S. A. de C. V., durante dos años. Ahora Durán las demanda por 3.5 millones de dólares porque no pudieron acreditar poseer los derechos de la pintora, así como impago de sus comisiones como representante y promotor.

De acuerdo al demandante, “Las Maras”, como se le conoce popularmente a las sobrinas de Kahlo, no cuentan con “ningún respaldo legal” que demuestre que son propietarias de los derechos de Kahlo y que “han creado una serie de documentos que confunden su posición para lucrar con la imagen de la pintora”. Esta no es la primera vez que se cuestiona a las familiares de la artista, pues han sostenido un largo litigio con la empresa Frida Kahlo Corporation, S. A. de C. V., de Carlos Dorado, quien es la única entidad que se acredita como propietaria legal de los derechos marcarios.

“Durante mi trabajo como representante busqué proteger el legado y los valores de honestidad y determinación que nos enseñó la pintora, a través de extender su red de aliados y patrocinadores. Sin embargo, después de dos años, ‘Las Maras’ no cumplieron con los términos estipulados en los contratos, siendo uno de los más importantes el que pudieran acreditar la propiedad de los derechos de marca. Por ello, decidí tomar acciones legales para proteger la integridad y el prestigio que he ganado como promotor cultural a lo largo de 30 años”, declaró Durán a través de un comunicado de prensa.

Quien desde que inició el año dejó de trabajar para las familiares de la artista y es presidente de la Fundación DMG (Dancing for the Millennium Goals) señaló que “es fundamental que las entidades interesadas en asociarse con el legado de Frida Kahlo tengan claridad sobre la legalidad y legitimidad de quienes dicen representarlo”, y espera que este caso alerte a los interesados en la imagen de Kahlo, para evitar estafas.