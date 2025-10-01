Soda Stereo regresa a los escenarios

En un año que ha estado marcado por grandes regresos a los escenarios, como el de Oasis, ahora una banda que ha hecho historia dentro del rock en español también vuelve: Soda Stereo.

Cinco años después de “Gracias Totales”, gira que reunió a Charly Alberti, Zeta Bosio y las proyecciones en video de Gustavo Cerati, el grupo volverá a encontrarse con su público bajo un nuevo concepto.

Se trata de “Ecos”, un show completamente en vivo y que, gracias a la tecnología, contará con la presencia de Cerati como “mucho más que un holograma”. “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”, declaró la productora PopArt en un comunicado divulgado por el diario La Nación.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, donde, además de dar algunos detalles, describieron este proyecto como una experiencia que vuelve lo imposible realidad. “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”.

Hasta el momento solo se tiene una única fecha confirmada, el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires. La expectativa entre los fans ya es alta, por lo que, a pesar de que solo se tiene programado un concierto, se espera que las presentaciones se extiendan y puedan llegar a otros países de Latinoamérica.

La última vez que los tres músicos argentinos compartieron créditos fue en 2007 con la gira “Me verás volver” que incluyó presentaciones en Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unido, Panamá, Venezuela y Perú.

Disco

En marzo del 2009, Cerati presentó su disco Fuerza Natural, el último de su carrera. Ese mismo año arrancó su tour en México. Cerati pisó el escenario, por última vez, el 15 de mayo de 2010 en Venezuela, inmediatamente después sufrió en derrame cerebral que lo mantuvo en coma por cuatro años.