Soda Stereo regresa a México

El regreso de la banda de rock Soda Stereo a los escenarios mexicanos está a la vuelta de la esquina. Como parte de su nueva gira Ecos, la banda argentina ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México, los cuales prometen ser inolvidables.

Esta es la primera vez, en casi 20 años, que la alineación original se reunirá en el país; y es que, aunque el legendario Gustavo Cerati no estará presente físicamente, el show usa tecnología de alta calidad para recrearlo. El tour arrancó de manera oficial el pasado 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires y esta semana aterrizará en el Palacio de los Deportes.

Los músicos pisarán el Palacio de los Deportes durante tres noches consecutivas, arrancando este martes 14 de abril. Las presentaciones continuarán el 15 y el 16 pondrán fin a su visita a la capital para continuar en las ciudades de Monterrey y Zapopan. Aunque la primera está completamente agotada, aún quedan boletos para las otras dos fecha. Los conciertos están programados para iniciar alrededor de las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Unas de las opciones más fáciles para los fans es utilizar el transporte propio, pero, aunque el recinto cuenta con estacionamiento, este suele saturarse en eventos de alta demanda.

La manera más rápida de llegar es a través del Metro de la ciudad, bajando en la estación Velódromo de la Línea 9 (línea café). Desde ahí, el acceso al recinto implica una caminata aproximada de 10 minutos.

Posible setlist

Aunque el repertorio puede cambiar, según la página de Ticketmaster ya hay un setlist oficial. El listado incluye más de 17 canciones, entre las que destaca algunos de los mayores éxitos de la banda. En redes circula una lista tentativa de canciones que podrían formar parte del show, incluyendo algunos de sus mayores éxitos.