Soda Stereo tendrá conciertos en México

Soda Stereo, integrada por Gustavo, Charly y Zeta, anunció tres conciertos que darán en México en 2026 como parte de su gira Ecos.

Soda Stereo se formó en Buenos Aires entre febrero y marzo de 1982, cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron hacer juntos música de rock en español. Aunque en 1997 Soda Stereo anunció su separación oficial tras una gira de despedida llamada El Último Concierto, en 2007 se reunieron para el tour Me Verás Volver, que fue un éxito rotundo.

Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el 15 de mayo de 2010, tras un concierto en Caracas, Venezuela, durante la gira de su álbum Fuerza natural; Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, tras mil 571 días en coma.

Preventa

La preventa Banamex será a partir del lunes 27 de octubre, la venta general desde el martes 28 de octubre. La banda asegura que no es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo y es un show en vivo.