Sofía Balbuena gana el Ribera del Duero

La escritora argentina, residente en España, Sofía Balbuena, es la ganadora del IX Premio Ribera del Duero en el Círculo de Bellas Artes por su libro de cuentos Personaje secundario, que a decir del jurado “explora, con ironía y con un punto de subversión, las convenciones afectivas. Las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio? del mundo contemporáneo”.

El jurado, integrado por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, como presidente, la escritora española Nuria Barrios y la escritora chilena Paulina Flores, otorgó el galardón a una obra que “con una prosa acerada y una mirada implacable sobre sus personajes, los cuentos de Sofía Balbuena construyen un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado”.

La autora nacida en Salto, Argentina, en 1984, aseguró que el libro refleja el “infierno interior con el que vivimos a menudo las mujeres: ese vaivén de pensamientos, impulsos, emociones, ideas que escondemos, que aprendimos a reprimir y a callar, a silenciar, a evitar que aparezca de forma nítida en el mundo porque no queremos ser tildadas de locas ni de problemáticas ni de oscuras ni de intensas. Creo que el personaje secundario principal del libro —valga la redundancia— es este mundo interno agobiante y explosivo, por momentos ingobernable, con el que vivimos como si fuera un okupa en nuestra propia cabeza y con el que aprendimos a caminar sin que se nos note mucho”.

Durante la ceremonia celebrada en Madrid, la escritora celebró el galardón, pues dijo que confirma una vocación y muchos años y mucho empeño invertido en desarrollarla. “Una se puede pasar toda la vida escribiendo y no ganar nunca un premio de estas características, no tener jamás un reconocimiento así. Por eso no lo naturalizo, es un suceso extraordinario. Lo recibo como un milagro, algo extraño y especial que tuve la suerte de que me tocara, y espero que me sirva y me acompañe en los momentos en los que me falle la voluntad, la fuerza y la alegría”, expresó.

La autora también se declaró “arribista del género” y dijo que como “extranjera que soy en todos lados, algo de mi instinto de supervivencia me arrastró hasta el final, para ver qué me encontraba del otro lado”.