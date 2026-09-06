Sofía Castro, a la pantalla chica

Sofía Castro se encuentra lista para encabezar el elenco de Tierra de amor y coraje, historia que representa un desafío significativo, no solo por tratarse de su primer papel protagónico, sino también porque el melodrama estará bajo la producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro.

En la telenovela, que llega este viernes 5 de octubre a la pantalla de Televisa, Sofía interpreta a Clara, un personaje que ella recibe con amor. “Con mucha gratitud, con mucho respeto. Es un sueño que yo tenía desde chiquita, hacer este personaje, con mi papá, estar arropada. Es mi primer protagónico en las novelas, para mí es un reto bastante grande”, declaró la joven actriz.

Trama

La historia gira alrededor de los “Hermanos Coraje”: Juan (Emmanuel Palomares), Jerónimo (Brandon Peniche) y Lalo (Emilio Osorio), quienes tienen personalidades y objetivos distintos, pero comparten la responsabilidad de proteger el rancho familiar.

Además de sus cuatro protagonistas, el melodrama cuenta con un amplio elenco integrado por Sergio Goyri, Patricia Navidad, Eugenio Cobo, Mar Contreras, Dalilah Polanco, Daniela Martínez y Moisés Arizmendi.