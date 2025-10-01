Sofía Castro explota contra la prensa

Sofía Castro y su madre, la actriz Angélica Rivera, vivieron un momento complicado en el aeropuerto de CMX; ellas venían de Panamá, donde participaron en Premios Juventud 2025, y en medio de la insistencia de la prensa, y del intento de la huida de ambas, Sofía terminó en el suelo.

La actriz de 28 años se mostró molesta ante los reporteros que cuestionaron a su madre por temas del pasado, por ejemplo, sobre su matrimonio fallido con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Piden respeto

Sofía pidió respeto y que las dejaran pasar, sin embargo, la situación se complicó y entre los empujones, terminó en el suelo, situación que la enojó aún más; y aunque su madre respondió algunas cuestiones, fue a través de un comunicado, que la hija del “Güero” Castro se sinceró sobre lo ocurrido.

La actriz hizo un llamado a los reporteros para que sean más cautelosos al momento de abordarlos en espacios públicos, y reprobó lo sucedido en el Aeropuerto. “Entre los empujones de la prensa, terminé en el suelo. Fue una experiencia abrumadora. Siento que lo ocurrido fue una falta de respeto. No estoy generalizando; hay periodistas éticos a quienes aprecio mucho. Este tipo de situaciones no deberían suceder, ya que nadie sabe en qué circunstancias llega cada persona, ya sea por un embarazo, una operación o ansiedad”, se lee.

Enfatizó que sin afán de pelearse con nadie, solo desea aclarar que todos merecen respeto, tanto los medios como ellos, y aunque dijo, son personas públicas, ante todo son personas.