Sofía Castro se cansa de las críticas

Sofía Castro no se quedó callada tras recibir varios comentarios y algunas críticas sobre el aspecto de su cuerpo, luego de compartir en sus redes una fotografía en la que luce su figura en bikini.

La actriz de 27 años, quien alista su boda con Pablo Bernot estalló en contra de los cibernautas que cuestionaron su cuerpo y especularon que se había hecho una liposucción, algo que negó y explicó el arduo trabajo que ha hecho para bajar más de 10 kilos en los últimos meses.

Sofía publicó un par de fotos en las que presume de su figura en un bikini mientras paseo en yate en Ensenada Grande, Baja California, y aunque luce espectacular, algunos comentarios critican su aspecto y cuestionan sus métodos para lucir así.

La famosa se dio el tiempo para escribir un amplio mensaje que compartió en sus redes para pedir que no se critiquen los cuerpos ajenos, condenó que en su caso, las críticas sobre su aspecto hayan comenzado desde que tenía 15 años. “Se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde los 15 años, ¡y me cansé! Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda. ¿No se cansan?”, expresó.

Confesó que las críticas y comentarios en torno a su cuerpo le generaron desde que era muy chica traumas e inseguridades, y admitió que desde 2020 hasta ahora 2024 ha bajado 13 kilos con ejercicio, con dieta, y mucha disciplina para cambiar su relación con la comida

Castro lamentó que cibernautas criticaran lo marcado de su abdomen y la cuestionaran. Negó que se haya hecho una liposucción, aunque admitió que si así hubiera sido, no es asunto de nadie.