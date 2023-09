Sofía Rivera Torres rompió el silencio sobre el video que circuló hace unas semanas en el que supuestamente se ve cómo le es infiel a su marido con Agustín Fernández, un amigo de Nicola Porcella de La casa de los famosos. “Se malinterpretó, algunas personas decidieron ver algo en el video. Yo les dije: ‘Si alguien tiene una foto donde le soy infiel a mi esposo, que me la manden’, pero es una plática que ni tuve con Eduardo (Videgaray)”, señaló la conductora.

Sofía negó la infidelidad y aseguró que ni siquiera tuvo problemas con su esposo, el conductor Eduardo Videgaray por este video y, al contrario, fue comprensivo con ella. “Eduardo me dijo: ‘sí, desde la noche lo vi, me vale’. Es parte de ser figura pública, no puedes controlar lo que las demás personas piensan”.

Sobre este mal entendido, Agustín ya había dado sus comentarios y dijo que Sofía solo se acercó a hablarle al oído porque la música no dejaba escuchar nada. “No, está el video ahí. Solo me habla al oído. Pero sí le dieron fuerte con eso. (En el video) está justo Sofía, pero ella me habla al oído, porque estábamos al lado de la banda. Creo que hablé literal dos minutos, y había mucha gente, entonces estaba un ratito con cada una. Sofía estaba cantando, estamos adentro de la banda, no se escuchaba nada y sólo me habló al oído”, explicó.