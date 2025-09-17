Sofía Vergara cancela participación

Durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, Sofía Vergara fue una de las grandes ausentes. A través de redes sociales, la actriz de Modern family reveló que pasó la noche en la sala de urgencias debido a un incidente médico.

La colombiana señaló que sufrió una reacción alérgica justo antes de asistir a la ceremonia. No obstante, tomó la situación con humor: “No llegué a los Emmy, pero llegué a la sala de emergencias”, compartió. “Lo siento, tuve que cancelar. ¡Tuve una loca alergia ocular antes de subir al coche!”, explicó Sofía Vergara en otra publicación.