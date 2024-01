A lo largo de casi 29 años de carrera, Sofía Vergara se ha ganado una lugar importante en Hollywood, dejando testimonio en las más de 20 películas y programas para televisión en los que se ha especializado en la comedia.

Ahora, da un paso adelante para probarse como actriz en la serie Griselda. “No me puedo quejar, me ha ido muy bien en mi carrera con lo poquito que sé actuar, porque yo realmente no soy actriz”, dice la colombiana en entrevista.

En esta producción, que se estrenará en Netflix el 25 de enero, Sofía da vida a una las figuras más importantes del narcotráfico en América Latina, Griselda Blanco, quien dominó el mercado de las drogas en Miami en las décadas de los 70 y 80.

“Si me dicen que no, yo trato de buscarle por otro lado, sobre todo porque tengo un acento (colombiano) muy fuerte, no tanto porque sea mujer; me ha tocado trabajar el doble”, comenta.