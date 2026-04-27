Sol León, casada con la mafia

La participante de La Mansión VIP Sol León dejó sorprendidos a todos cuando habló de su pasado y confirmó que se casó con el padre de su hija mayor, un hombre vinculado a familias del narco en Culiacán.

Durante una extensa entrevista en el podcast de Gusgri, la empresaria sentenció que conoció al padre de su hija Miranda a los 17 años. Lo describió como un hombre alto, pelirrojo, de ojos verdes y de familia de los más acá de Sinaloa. “Me casé con el papá de Miranda por el civil. Yo no voy a ser tu querida. Conmigo te vas a casar”, le habría dicho.

Relató que vivió rodeada de lujos, con acceso a maletas repletas de dinero y lujosas camionetas, pero decidió separarse tras descubrir una infidelidad. Pocos meses después, su ex fue asesinado.

Toda una celebridad

La figura de su expareja estaba tan presente en el imaginario local que incluso tenía corridos escritos en su honor. “¿Y tiene corridos él? Ah, claro”, respondió cuando fue consultada sobre el tema sin revelar el nombre de su ex.

Sin mencionar nombres, se ha señalado que podría tratarse de Raúl Meza Ontiveros, conocido como “El M6”, aunque la empresaria no lo confirmó. Uno de los aspectos más delicados que Sol compartió fue la necesidad de proteger a su hija Miranda del peso del apellido paterno. “Se lo quité a Miranda ese apellido porque le iba a perjudicar”, explicó dejando claro que esa decisión fue motivada por la fama y los riesgos asociados al entorno de su exesposo.