Soler habla sobre su estado de salud

La salud de Juan Soler se convirtió en tema de preocupación cuando, hace unos días, comenzaron a circular rumores de que fue hospitalizado de emergencia.

El galán de telenovelas se encontraba en Colombia, en plenas grabaciones del reality Top Chef, y diversas versiones aseguraron que tuvo que ser llevado a urgencias tras sufrir un preinfarto.

El propio actor decidió poner fin a las especulaciones y en una llamada al programa Sale el Sol aclaró cómo se encuentra. Soler rechazó cualquier problema cardíaco y tachó a los rumores que lo envuelven como simples “inventos”. “El único infarto que sufro todos los días es con mi querida Paulina, que me hace dar vuelta el corazón nada más. Todo lo demás son inventos”, dijo en referencia a su relación con la conductora Paulina Mercado.

Cuadro de agotamiento

Asimismo, explicó que sus malestares se debieron a un fuerte cuadro de agotamiento y deshidratación. “Se le denomina burnout, que es un agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado. Se graban dos programas por día, de lunes a viernes, y sábados y domingos yo tomaba clases por fuera con un chef, entonces no había descanso”, agregó.

Aunque su ingreso al hospital encendió alarmas, Soler explicó que por fortuna la situación fue controlada a tiempo. Sin embargo, esta experiencia lo llevó a tomar una decisión difícil: renunciar al reality, a pesar de su buen desempeño. “Lo más importante es la salud. Chance sí tenía mucha oportunidad de llegar hasta la final, de ganar, pero la salud es primero y no hay nada que justifique sacrificarla”.

De regreso en México, el actor recibió la atención médica que necesitaba y hoy se encuentra estable, pleno y listo para continuar con su carrera.