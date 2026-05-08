Solistas Ensamble tendrán concierto

La agrupación Solistas Ensamble de Bellas Artes presentará el espectáculo multidisciplinario Canciones españolas, en el que participan cantantes, un pianista, un guitarrista y varias bailaoras.

“Este programa está enfocado solo en compositores españoles. El ensamble ha abordado anteriormente el repertorio de compositores franceses, alemanes y, en esta ocasión, le toca el turno a los compositores españoles”, explica en entrevista la soprano Penélope Luna, integrante del ensamble.

El repertorio que se presentará este viernes en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro e incluye obras de compositores como Joaquín Turina, Federico Mompou y Cristóbal Halffter.

“Es un poco más cercano a nuestra cultura, de inicio porque el idioma es el mismo. Entender el idioma nos permite un mayor acercamiento desde un inicio; hay muchos motivos que se asemejan al flamenco y al folclore español. Resulta un programa muy digerible y disfrutable”, continúa la cantante.

También se interpretará un fragmento de “La vida breve”, de Manuel de Falla, de quien este año se celebran dos importantes efemérides.

“Es una de las obras más representativas que escribió. Obviamente se hacen selecciones porque el tiempo no alcanza. Y se hace la danza, que es lo más famoso de la ópera”, señala.

Para asistir es necesario registrarse a través de un código QR disponible en las redes sociales de Solistas Ensamble.