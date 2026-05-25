Somos Turistas se abre camino

Con una propuesta de pop rock, toques de punk y psicodelia, Somos Turistas hace las maletas para hacer un viaje cósmico por la escena alternativa de la zona metropolitana. Desde el 2022, el trío originario de Coacalco, Estado de México, ha venido presentando sencillos y EP, “en los que tomamos elementos de índole pacifistas, desde el amor, ensimismados en nuestros pensamientos sobre la naturaleza y la mente humana”, comentó Germán Magaña, vocalista de la banda.

Presentación

Somos Turistas dará un concierto el próximo 13 de junio en el Pata Negra del Centro Histórico, donde presentarán canciones como “Osadía”, “Let’s go baby dance”, “Bailemos” y “Déjate llevar”, estas dos últimas de reciente publicación en plataformas.

Si bien el estilo de la agrupación encaja con las propuestas de festivales como el Hipnosis, no están cerrados en recibir invitaciones en otros escenarios, “porque creemos que cualquier festival puede ser un impulso y una enseñanza muy bonita”.

Como banda que se va abriendo caminos en la escena musical, los obstáculos y las dificultades para emerger existen, por lo que están convencidos que el proyecto es una labor de todos los días. “Es 24/7, y más allá de poder delegar el trabajo, es bien importante saberlo hacer tú, sabiendo que en este camino riguroso y complicado te vas a encontrar con personas buenas y malas”, dijo.

“Creo que lo más importante es estar al pendiente de tu propio proyecto e ir haciendo contactos y amigos que te vayan abriendo puertas y estar siempre listo para las oportunidades que se te presentan”, agregó Germán.