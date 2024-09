Son tiempos turbulentos: Raúl Zurita

Dijo que las cicatrices de los horrores que vivió en Chile durante la dictadura militar forman parte de su obra todavía. CP

El poeta chileno Raúl Zurita (1950) consideró que las cicatrices forman parte de su vida y de su obra poética. Antes de su participación en la novena edición del Hay Festival Querétaro, Zurita ofreció una conferencia de prensa, en la que adelantó que está trabajando en un nuevo poemario y expresó que las problemáticas sociales que atraviesa América Latina le duelen y lo atraviesan.

“Las cicatrices forman parte de mi vida, forman parte de las cosas que escribo, las sigo o las oculto en el placer, pero ahí están, mil poemas representan una cicatriz y una cicatriz representa mil poemas”, indicó el chileno. “La poesía es un arte cruel porque te pide todo de ti y tú no lo puedes pedir nada”, respondió ante la pregunta de qué es lo que él le cuestiona a la poesía.

El autor, además, apuntó que no se han superado las dictaduras en América Latina y agregó que carga con los recuerdos de la dictadura militar que atravesó su país, así como con los momentos en los que fue torturado tras el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet. Sonriente, el escritor relató que la poesía es lo que lo mantiene con bienestar, ya que “encuentro felicidad al unir dos palabras que antes no estaban juntas”.

Con firmeza, lanzó la frase: “Todos somos Palestina”, al ser cuestionado sobre la poesía contemporánea. “La poesía joven está tremendamente viva, la poesía de las mujeres, hay muchas cosas maravillosas, no citaré nombres porque es como ocultar a otros, pero está viva, y está comprometida con la realidad, por eso somos Palestina, somos esos cuerpos de niñas pequeñas aplastados en los escombros, somos Palestina”.

En la conferencia dijo que se escribe mucho sobre venganza debido a las crisis mundiales y a la guerra, pero que tenemos el deber de intentar detener las masacres. El poeta Raúl Zurita indicó que la actualidad es un momento de una profunda crisis. “Es un momento de bastante crisis, profunda, es triste decirlo, y de eso me nutro, pero son tiempos turbulentos, y lo que viene se ve desolador”, considera.

El autor refirió que Latinoamérica es una hermandad unida, pero en crisis por las violencias internas que se han padecido y que, lamentablemente, no se han superado las dictaduras.

“Mi visión de América Latina es bastante triste también, especialmente en este momento de la historia, es triste porque no hemos superado las dictaduras; algunos preguntan si lo que vivimos es una dictadura, creo que sí lo es, que es lo mismo que antes, pero ojalá que no lo sea, ojalá que no nos lleguen noticias que nos digan que están tirando cuerpos al mar, ojalá que no”, expresó.