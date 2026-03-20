Sones musicalizarán la Feria del Geranio

Del 27 al 30 de marzo, la Banda sinfónica comunitaria de Texcoco, Estado de México; el coro de selección Cantoría Salmantina, de Salamanca, Guanajuato; las orquestas sinfónicas comunitarias Vasco de Quiroga, de la región de Pátzcuaro, y Jimbani Erandepakua, de Nurío, además de la banda sinfónica comunitaria Rocío Román Figueroa participarán en la 35ª Feria del Geranio, en Tingambato, Michoacán.

Sones abajeños, pirekuas, danzones y marchas tradicionales resonarán en la plaza principal de Tingambato, donde niñas y niños de estas agrupaciones comunitarias impulsadas por el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, conjugarán el color y tonos de la música tradicional con los más de 400 tonos del geranio que enmarcarán esta exposición que pondera las fuerza y creatividad de las floricultoras de Tingambato.

A decir del titular del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), Roberto Rentería Yrene, las intervenciones musicales de las orquestas, bandas y coro comunitarios en esta celebración se suscriben al impulso y fortalecimiento de la identidad comunitaria; la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad cultural de México, ejes temáticos que se trabajan dentro del modelo de educación musical comunitaria de los Semilleros Creativos.

Planta

“El contexto de esta feria es que, en Tingambato, el geranio es visto como el reflejo del espíritu y resiliencia de sus mujeres, sus habitantes la ven como una representación de ellas, dicen que ‘es la flor que no se rinde’; de hecho, esta celebración nació en 1989, por iniciativa de las mujeres de la comunidad y no como un evento comercial”, indicó Rentería.

En este sentido, el titular del SNFM recordó que la banda Rocío Román Figueroa también es una evocación a esta acepción sobre la fuerza de las mujeres de esta comunidad, no solo por el espíritu de su líder fundadora, que da nombre a la agrupación, sino por las niñas instrumentistas, quienes inspiradas por su maestra eligieron tocar clarinetes, trompetas, trombones y tubas, demostrando que el género no define qué instrumentos tocar.