Muchas cosas se han dicho desde que se anunció el regreso de Perfume de Gardenia al mismo tiempo que Aventurera, musicales que la gente compara no solo en la producción también en el talento, algo que ha molestado al productor Juan Osorio y que lo ha llevado a hacer declaraciones como que Lis Vega y Niurka son lo que son gracias a él.

Cabe recordar que ambas vedettes han dado su opinión respecto al desempeño de Irina Baeva, la actual “aventurera”, quien ha recibido pésimas críticas por su interpretación y forma de bailar.

“Yo respeto tanto a Juan y creo que le ha llegado tan mal la información, quién sabe qué le habrán dicho porque de mi boca no ha salido nada, de lo cual yo me pueda sentir avergonzada o arrepentida”, señaló Lis Vega, quien es parte del elenco de Perfume de Gardenia.

Lis pidió que ya pararan las comparaciones, porque es importante recordar que todos son diferentes y está segura que Irina se superará. “Si ella sigue enfocándose en lo que debe, yo no dudo que sea una gran ‘aventurera’”, considera.

También señaló que ella no tiene una formación académica como bailarina, lo que sabe lo aprendió empíricamente y de un maestro que tuvo a los 13 años (Ernesto Suárez), algo que no le quita mérito ya que siempre busca la forma de aprender algo nuevo y esta vez no será la excepción.

Ante una gran Sonora

A pesar de tener tres décadas en el escenario, Lis Vega no pudo evitar los nervios y terminar temblando, cuando por primera vez en un ensayo tuvo que cantar al lado de La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, quienes eligieron para ella el tema “El ladrón”, que hiciera éxito la legendaria Sonia López.

“Todo mundo sabe que esta sonora tiene 70 años, que es un ejemplo de consistencia, de pasión, de amor, de entrega y de mucha disciplina, porque al final es una responsabilidad el tener algo que funcione por tanto tiempo, y que hoy por hoy sea una de las orquestas más emblemáticas de México y mi país (Cuba)”, dijo Lis Vega.