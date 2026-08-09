Soprano Kristine Opolais debutará en México

“Kristine Opolais le canta a México”, es un espectáculo organizado por autoridades de la Ciudad de México con el que la reconocida soprano letona debutará en el país. Acompañada por el pianista mexicano Abdiel Vázquez, ofrecerá una única función el sábado 7 de noviembre, a las 19 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

“El Palacio de Bellas Artes es un espacio donde el talento mexicano dialoga con las grandes figuras de la escena internacional. La visita de Kristine Opolais amplía ese encuentro y brinda al público la oportunidad de escuchar por primera vez en México a una de las sopranos más reconocidas de nuestro tiempo”, afirmó la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

La visita de Kristine Opolais permitirá al público mexicano escuchar a una de las sopranos más reconocidas del panorama operístico contemporáneo. Originaria de Riga, Letonia, ha desarrollado una destacada trayectoria internacional en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Royal Opera House de Londres y La Scala de Milán.

Reconocida por la intensidad de sus interpretaciones de las obras de Giacomo Puccini y del verismo italiano, se ha consolidado como una de las principales intérpretes de este repertorio.

Contenido del recital

A través de arias de algunas de las protagonistas femeninas más emblemáticas del repertorio operístico, el programa propone un recorrido por algunas de las páginas más representativas de la ópera de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.

El recital contará con la participación del pianista mexicano Abdiel Vázquez, cuya trayectoria lo ha consolidado como uno de los intérpretes nacionales con mayor proyección internacional. Pianista y director de orquesta, ha colaborado con destacadas figuras de la escena lírica y aportará su experiencia a un programa que reúne algunas de las páginas más representativas del repertorio operístico.

Reiteraron que la actividad se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. La actividad está dirigida a personas mayores de 12 años. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto y a través de Ticketmaster.