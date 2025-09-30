Soriana niega colaboración con Marianne Gonzaga

El pasado viernes 26 de septiembre, la influencer Marianne Gonzaga publicó un video en supuesta colaboración con la empresa de supermercados, Soriana. Marianne Gonzaga subió una historia titulada “Acompáñame al súper”, en la que hacía un recorrido dentro de una sucursal de Soriana, mostrando la diversidad de productos del supermercado.

La influencer, quien a finales de julio fue puesta en libertad asistida, acompañó su video de los hashtags “soriana”, “soriana híper” y “publicidad”; dando a entender que el contenido que subió era parte de una colaboración pagada con la empresa.

El post rápidamente desató polémica en redes sociales y una ola de críticas a la empresa, por, de acuerdo con diversos usuarios, colaborar con “una persona que intentó privar de la vida a otra”.

Críticas

Tras el desencadenamiento de una ola de críticas e incluso, posible “cancelación” a Soriana, por parte de internautas y usuarios en plataformas, la empresa sacó un comunicado oficial negando haber concretado una colaboración con Marianne Gonzaga. “En días recientes, se ha vinculado a Soriana con la creadora de contenido Marianne Gonzaga a través de publicaciones en redes sociales. Queremos aclarar de manera transparente que no existe ninguna colaboración ni relación comercial con dicha persona, y que cualquier uso de nuestra marca en sus publicaciones es unilateral y sin autorización”, se lee en la publicación de la tienda.

Ante la publicación de esclarecimiento de Soriana, Marianne Gonzaga compartió en sus historias de Instagram supuestas pruebas de que se le contactó para realizar la colaboración con la marca.

Con frases como “Sinceramente me parece algo muy poco profesional”, “Vamos a ver si en 1 mes me pagan o no” y “La neta por eso siempre fui Team Walmart”, la influencer respondió al comunicado de la empresa.